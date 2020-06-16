Арахамія розповів, коли Рада розгляне призначення двох міністрів



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Міністрів освіти і екології можуть призначити 18 червня

Фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції.

«На посаду міністра освіти розглядали кандидатуру пана Шкарлета, поспілкувалися, ще не робили голосування (сигнальне голосування всередині фракції - ред.), голосування буде спочатку в групах, а потім за протоколом треба робити у фракції. Я особисто буду підтримувати. У сесійну залу це може бути винесено на четвер, якщо ми як фракція будемо його просувати. Також у четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра захисту довкілля», - зазначив Арахамія.

Фракція «Слуга народу» на засіданні провела співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти і науки, ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Джерело: Укрінформ