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    Події в Україні

    В Офісі президента та уряді спалах коронавірусу. Заразилися Демченко і Резніков

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    В Офісі президента та уряді спалах коронавірусу. Заразилися Демченко і Резніков

    Напередодні обоє були на переговорах у Парижі

    За даними ЗМІ, коронавірусом заразився віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

    Вчора обоє були на переговорах в Парижі, де зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

    Коронавірус обом діагностували вчора ввечері.

    Напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

    У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

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