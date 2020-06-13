В Офісі президента та уряді спалах коронавірусу. Заразилися Демченко і Резніков



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Напередодні обоє були на переговорах у Парижі

За даними ЗМІ, коронавірусом заразився віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Вчора обоє були на переговорах в Парижі, де зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

Коронавірус обом діагностували вчора ввечері.

Напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

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