Порушив закон: на Зеленського склали два адмінпротоколи через декларацію



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Протоколи вже вручили президенту

Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Зазначається, що протоколи про адміністративне правопорушення склав та вручив Зеленському особисто голова НАЗК.

«Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Не зважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України», - наголосили у відомстві.

У НАЗК повідомили, що після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Відповідно, Зеленський мав повідомити про це НАЗК. Однак, цього не зробив.

Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло.

Отже, 7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП).

Відповідні матеріали будуть передані до суду.

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