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    Політика

    «Слуги народу» оцінили ймовірність розпуску Ради

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    Глава фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія не бачить причин для розпуску Ради - «Слуги народу» оцінили ймовірність розпуску Ради
    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить причин для розпуску Ради

    Давид Арахамія впевнений, що Володимир Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту

    Лідер фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія заявив, що ймовірність того, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, становить менше 1%. На перевиборах «Слуга народу» не зможе отримати такої ж переваги, як в 2019 році. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами Арахамії, зараз немає ніяких причин для розпуску парламенту.

    «Ви можете порахувати, взяти поточні рейтинги і змоделювати картинку Ради майбутнього. Від цього повністю програє «Голос» - він просто зникає з політичної карти. Потім «Слуга народу» втрачає 40-45 мандатів. Виграє партія Порошенка і ОПЗЖ, «Батьківщина» плюс-мінус залишається, як є», - пояснив він.

    Арахамія впевнений, що Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту.

    «Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. У цьому немає сенсу», - додав депутат.

    Нагадаємо, як свідчать результати дослідження компанії SOCIS, яке проводилося з 24 по 30 червня 2020 року, партія «Слуга народу» за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5%. У липні 2019-го за партію Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.

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    Джерело: zn.ua

    Верховна Рада Володимир Зеленський партія Слуга народу Давид Арахамія
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