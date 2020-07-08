«Слуги народу» оцінили ймовірність розпуску Ради



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить причин для розпуску Ради

Давид Арахамія впевнений, що Володимир Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту

Лідер фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія заявив, що ймовірність того, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, становить менше 1%. На перевиборах «Слуга народу» не зможе отримати такої ж переваги, як в 2019 році. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Арахамії, зараз немає ніяких причин для розпуску парламенту.

«Ви можете порахувати, взяти поточні рейтинги і змоделювати картинку Ради майбутнього. Від цього повністю програє «Голос» - він просто зникає з політичної карти. Потім «Слуга народу» втрачає 40-45 мандатів. Виграє партія Порошенка і ОПЗЖ, «Батьківщина» плюс-мінус залишається, як є», - пояснив він.

Арахамія впевнений, що Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту.

«Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. У цьому немає сенсу», - додав депутат.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження компанії SOCIS, яке проводилося з 24 по 30 червня 2020 року, партія «Слуга народу» за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5%. У липні 2019-го за партію Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.

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Джерело: zn.ua