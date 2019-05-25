Рішення трибуналу ООН щодо звільнення полонених моряків - велика перемога України

Ілля Новіков Юрист, гравець телевізійного клубу «Що? Де? Коли? »

Ілля Новіков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проти рішення виступив лише суддя з Росії

Мовою оригіналу

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли. 19 голосов за, против судья от РФ.

Коротко аргументы суда:

1. РФ не может ссылаться на военный характер событий как основание исключения из юрисдикции трибунала, учитывая контекст ситуации 25.11.18 - спор о проходе пролива - и ее последующее развитие.

2. Аргумент РФ, что Украина нарушила требование регламента принять должные меры по досудебным переговорам не принят, Украина до обращения в трибунал потребовала ответа в 10 дневный срок, это не было ни поспешным, ни произвольным.

3. Принцип иммунитета военных кораблей и персонала важен и может быть основанием для обеспечительных мер.Удержание кораблей и персонала создает существенный риск непоправимого вреда.

4. Требование Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование и не возобновлять его выходят за конпетенцию суда, требования освободить экипажи и вернуть корабли подлежит удовлетворению.

Lana Zerkal поздравляю! Это большой успех.

Джерело: блог Іллі Новікова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»