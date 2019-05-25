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    Думки вголос

    Рішення трибуналу ООН щодо звільнення полонених моряків - велика перемога України

    • Ілля Новіков

      Юрист, гравець телевізійного клубу «Що? Де? Коли? »

    • Розсилка
    Рішення трибуналу ООН щодо звільнення полонених моряків - велика перемога України

    Проти рішення виступив лише суддя з Росії

    Мовою оригіналу

    Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли. 19 голосов за, против судья от РФ.

    Коротко аргументы суда:

    1. РФ не может ссылаться на военный характер событий как основание исключения из юрисдикции трибунала, учитывая контекст ситуации 25.11.18 - спор о проходе пролива - и ее последующее развитие.

    2. Аргумент РФ, что Украина нарушила требование регламента принять должные меры по досудебным переговорам не принят, Украина до обращения в трибунал потребовала ответа в 10 дневный срок, это не было ни поспешным, ни произвольным.

    3. Принцип иммунитета военных кораблей и персонала важен и может быть основанием для обеспечительных мер.Удержание кораблей и персонала создает существенный риск непоправимого вреда.

    4. Требование Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование и не возобновлять его выходят за конпетенцию суда, требования освободить экипажи и вернуть корабли подлежит удовлетворению.

    Lana Zerkal поздравляю! Это большой успех.

    Джерело: блог Іллі Новікова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ООН політв’язні українські моряки
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