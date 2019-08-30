Зеленський пропонує на заміну ГПУ створити Офіс генпрокурора



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Президент пропонує ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора

Президент Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

Це передбачено внесеним главою держави законопроєктом №1032 про внесення змін до низки законів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

«Офіс генерального прокурора очолює генеральний прокурор, який має першого заступника та заступників, а також заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - йдеться в запропонованому законопроєкті.

Також до закону України про прокуратуру вносяться зміни, що систему прокуратури України становлять Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури (раніше це були Генпрокуратура України, регіональні, місцеві та військові прокуратури, які тепер виключено, і САП – ред.).

Замість пункту про військові прокуратури зазначено, що в разі потреби рішенням генпрокурора можуть формуватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, на правах підрозділу обласних прокуратур, на правах підрозділу окружних прокуратур.

Із закону про прокуратуру виключається пункт, що «у Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор. На нього наказом генерального прокурора може також покладатися виконання інших службових обов'язків».

У списку прокурорів органу прокуратури виключено посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Крім того, в пропонованому законопроєкті зазначено, що президент видає указ про звільнення генпрокурора з посади на підставі та в межах подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів (зараз Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – ред.), або Вищої ради правосуддя.

На посаду генерального прокурора може бути призначено громадянина України, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше ніж п'ять років.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.

30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

Джерело: Інтерфакс-Україна