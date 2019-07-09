Зеленський пропонує у вересні провести переговори з Росією про транзит газу



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Україна хотіла б досягти домовленостей з російською стороною в питанні транзиту газу у вересні 2019 року

1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом»

Президент України хоче перенести переговори про транзит російського газу по території України з грудня на вересень 2019 року.

Про це Володимир Зеленський заявив за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві 8 липня.

За словам глави держави, Україна хотіла б досягти домовленостей з російською стороною в питанні транзиту газу у вересні 2019 року.

«Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову (про транзит газу, — ред.) в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України та моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання», - сказав Зеленський.

Як відомо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом».

Раніше Коболєв відповів Росії на умови щодо транзиту газу.

Слова Коболєва стали відповіддю на заяву першого заступника голови апарату уряду РФ Сергія Приходька про умови транзиту газу через Україну. Так, Москва готова зберегти транзит газу після 2019 року в разі врегулювання суперечок між «Газпромом» і «Нафтогазом».

Нагадаємо, 1 січня 2020 року закінчується дія газового договору між Росією та Україною.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

13 червня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди.

Як повідомлялось, керівництво «Нафтогазу» стверджує, що в переговорному процесі обов’язково має брати участь «Нафтогаз», інакше Україна ризикує втратити декілька мільярдів доларів.

Як повідомлялось, «Газпром» наполегливо схиляє Україну зректися перемоги у Міжнародному арбітражі.