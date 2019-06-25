Коболєв відповів Росії на умови щодо транзиту газу



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Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Україна хоче зберегти можливість судитися з «Газпромом»

НАК «Нафтогаз України» має зберегти можливість судитися з «Газпромом», якщо російський монополіст не дотримуватиметься обіцянок щодо збереження транзиту газу через українську територію.

Про це заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вирішальним фактором є вибрати таку модель поділу газотранспортної системи (ГТС) країни, яка дозволить зберегти права «Нафтогазу» за вже поданими судовими позовами. А саме - модель ISO.

Зазначимо, що слова Коболєва стали відповіддю на заяву першого заступника голови апарату уряду РФ Сергія Приходька про умови транзиту газу через Україну. Так, Москва готова зберегти транзит газу після 2019 року в разі врегулювання суперечок між «Газпромом» і «Нафтогазом».

Нагадаємо, 1 січня 2020 року закінчується дія газового договору між Росією та Україною.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

13 червня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди.

Як повідомлялось, керівництво «Нафтогазу» стверджує, що в переговорному процесі обов’язково має брати участь «Нафтогаз», інакше Україна ризикує втратити декілька мільярдів доларів.

Як повідомлялось, «Газпром» наполегливо схиляє Україну зректися перемоги у Міжнародному арбітражі.