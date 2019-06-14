Вітренко: «Нафтогаз» не отримував від «Газпрому» пропозицій щодо мирової угоди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко Фото: Главком

НАК «Нафтогаз України» готовий розглянути російські пропозиції

НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди.

Про це повідомив у Facebook .

Напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

«Нафтогаз» наразі не отримував жодних таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо. Зокрема, ми можемо розглянути, у якій формі «Газпром» виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» збитків від невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках. Нагадаю, за цим рішенням «Газпром» нам винен вже більше 2,8 мільярда доларів», - зазначив Вітренко.

Він назвав ще одну умову розгляду мирової угоди.

«Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Оскільки ця компенсація є предметом наших вимог у новому арбітражі, то у разі врегулювання цього питання, ми не будемо цього вимагати в арбітражі. При цьому зауважу, що новий арбітраж почали не ми, а «Газпром», з вимогами фактично протилежними рішенню попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку та транзит газу», - додав Вітренко.

Нагадаємо, «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом»

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн.