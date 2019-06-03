Зеленський проведе зустріч із президентом Польщі



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4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселю

«Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України», - заявили у Кабінеті президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться у вівторок, 4 червня, у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у понеділок, 3 червня, повідомив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський.

«Це буде перша зустріч президента Польщі та України у новій персональній конфігурації», - сказав Щерський.

Він підкреслив, що зустріч Дуди із Зеленським відбудеться в резиденції Постійного представника Республіки Польща при Європейському Союзі, що, як ствердив, є символічним.

«Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України», - заявив Щерський.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Джерело: Польське радіо