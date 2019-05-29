В Адміністрації президента розповіли, про що говоритиме Зеленський в Брюсселі



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Фото: прес-служба президента України

Заплановані зустрічі Зеленського з високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур

4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Про це 29 травня повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що заплановані зустрічі глави держави з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

«Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні», - повідомили в прес-службі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Брюссель.

27 травня Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.