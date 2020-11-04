Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів

Президенти обговорили торгівлю, співробітництво у військово-технічній та оборонній галузях

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що президенти обговорили торгівлю, співробітництво у різних проєктах, включно з дослідженням космосу.

Також президенти обговорили співробітництво України і Бразилії у військово-технічній та оборонній галузях. Окреслено проведення «Діалогу оборонної промисловості» для розгляду перспективних двосторонніх проектів.

Також Зеленський і Болсонару обговорили взаємодію країн у протидії пандемії коронавірусу.

Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів.

Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.