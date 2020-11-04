Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії
Президенти обговорили торгівлю, співробітництво у військово-технічній та оборонній галузях
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що президенти обговорили торгівлю, співробітництво у різних проєктах, включно з дослідженням космосу.
Також президенти обговорили співробітництво України і Бразилії у військово-технічній та оборонній галузях. Окреслено проведення «Діалогу оборонної промисловості» для розгляду перспективних двосторонніх проектів.
Також Зеленський і Болсонару обговорили взаємодію країн у протидії пандемії коронавірусу.
Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів.
Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.