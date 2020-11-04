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    Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії

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    Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії
    Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів

    Президенти обговорили торгівлю, співробітництво у військово-технічній та оборонній галузях

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Про це повідомляє Офіс президента.

    Зазначається, що президенти обговорили торгівлю, співробітництво у різних проєктах, включно з дослідженням космосу.

    Також президенти обговорили співробітництво України і Бразилії у військово-технічній та оборонній галузях. Окреслено проведення «Діалогу оборонної промисловості» для розгляду перспективних двосторонніх проектів.

    Також Зеленський і Болсонару обговорили взаємодію країн у протидії пандемії коронавірусу.

    Зеленський сподівається, що майбутня зустріч з Болсонару завершиться підписанням двосторонніх документів.

    Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.

    торгівля Бразилія Володимир Зеленський президент
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