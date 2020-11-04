Трамп заявив, що демократи намагаються позбавити його голосів у Пенсильванії та Мічигані

Вони знаходять голоси за Байдена всюди в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані. Так погано для нашої країни! – додав Трамп

Вони старанно працюють над тим, щоб перевага в 500 тис. голосів в Пенсильванії зникла якомога швидше. І так само в Мічигані, - написав Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у спробах маніпулювати голосами відразу у низці штатів.

«Вони старанно працюють над тим, щоб перевага (республіканців - ред) в 500 тис. голосів в Пенсильванії зникла якомога швидше. І так само в Мічигані, в інших місцях!» – написав він у Twitter.

«Вони знаходять голоси за Байдена всюди в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані. Так погано для нашої країни!» – додав Трамп.

Президентські вибори в США пройшли 3 листопада, наразі триває підрахунок голосів. Чинний глава держави, республіканець Трамп, намагається домогтися переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент Джо Байден. Переможець виборів поки не визначився.

Раніше Трамп попередив, що готовий звернутися до Верховного суду, оскільки вважає неправильним враховувати на виборах бюлетені, що надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

Нагадаємо, Байден збільшив відрив від Трампа у ключовому Мічигані.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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