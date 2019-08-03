Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн заради медичного туризму



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Заради розвитку медичного туризму президент готовий скасовувати візи

Президента непокоїть, що наразі з України на лікування закордон їде в тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну

Президент України Володимир Зеленський запропонував скласти перелік країн з якими потрібно скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні. Про це він заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Ми можемо підготувати список тих країн, чиї громадяни зазвичай кожного року приїжджають до Трускавця(але стикаються з перепони у перетині кордону-ред.) та звернутися до Міністерства закордонних справ (аби вони розглянули це питання —ред.)», — сказав Зеленський.

Крім того, він звернув увагу на те, що наразі з України на лікування закордон їде в тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну. Тому питання розвитку медичного туризму дуже актуальне.

Окрім того, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський розповів, що на Львівщині налічується сім бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральних вод різних типів. Львівщина , має чималий потенціал в розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортного та реабілітаційного лікування, офтальмології та у сфері репродуктивного здоров’я. Проте зауважив, що не все ідеально, проблеми також є.

За його словами, задля розвитку українського медичного туризму потрібно популяризувати та сприяти комфортним умовам для іноземця.

«Середній чек іноземного туриста який залишає ці кошти в Україні, складає $2-2,5 тис. за курс лікування. Це немалі кошти», — зауважив він.