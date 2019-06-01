Трамп запросив Зеленського відвідати Вашингтон - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Візит відбудеться після зустрічі Трампа з Путіним

У результаті зусиль Курта Волкера, Перрі, Валерія Чалого і Вільяма Тейлора вікно можливостей для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не зачинилося. У п’ятницю, 31 травня, Зеленський отримав від Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Відбудеться він, правда, вже після зустрічі американського президента з російським.

Про це пише DT.UA. За словами автора статті Юлії Мостової, зрозуміло одне: це буде не обмін флюїдами, а відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

«При цьому треба пам'ятати, що для Трампа Україна — «фішка» на американсько-російському переговірному столі. Там ще є «фішки» Сирії, Китаю, Венесуели, Ірану... На тлі великої гри практичного американського бізнес-президента всі ці «міст між Росією і Європою», «буферна зона, що захищає Європу від Росії» — олдскульна нудність. Важливе запитання до Зеленського на переговорах: «За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?». Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо. До продажу землі Зеленський та його команда готові. А країни?», - зазначила Мостова

Раніше президентська делегація США, що відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорила з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустрічі з новообраним президентом України.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського союзу та НАТО у Брюсселі.

Також Зеленський планує найближчим часом відвідати з візитом столицю Франції.