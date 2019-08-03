Українців заздалегідь підготували до звільнення Богдана
Глава Офісу президента Андрій Богдан
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс
Усі погнали з новини про звільнення Богдана? Але, як на мене, сенс у цьому фейку є. І він у тому, щоб заздалегідь підготувати нас до його звільнення.
Щоб не так гостро реагували експерти потім. Памятаєте в що перетворюється історія, яка повторюється двічі?
Так і заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс.
Читайте також:
Джерело: блог Богдана Петренка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»