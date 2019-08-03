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    Думки вголос

    Українців заздалегідь підготували до звільнення Богдана

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    • Розсилка
    Глава Офісу президента Андрій Богдан - Українців заздалегідь підготували до звільнення Богдана
    Глава Офісу президента Андрій Богдан
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс

    Усі погнали з новини про звільнення Богдана? Але, як на мене, сенс у цьому фейку є. І він у тому, щоб заздалегідь підготувати нас до його звільнення.

    Щоб не так гостро реагували експерти потім. Памятаєте в що перетворюється історія, яка повторюється двічі?

    Так і заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс.

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    Джерело: блог Богдана Петренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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