Українців заздалегідь підготували до звільнення Богдана

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс

Усі погнали з новини про звільнення Богдана? Але, як на мене, сенс у цьому фейку є. І він у тому, щоб заздалегідь підготувати нас до його звільнення.

Щоб не так гостро реагували експерти потім. Памятаєте в що перетворюється історія, яка повторюється двічі?

Так і заяви на кшталт «Зеленського додавили американці» вдруге уже сприйматимуться як фарс.

Джерело: блог Богдана Петренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»