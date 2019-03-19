Свіжі рейтинги: у другий тур виходять Зеленський і Тимошенко



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У перемогу Зеленського вірять 19,5% опитаних, Тимошенко – 18,6%

Зеленський має найміцніші електоральні позиції у південно-східних областях та в центрі країни

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.

Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

«Моделювання другого туру дало наступні результати: Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (28% проти 19%). Водночас, Зеленський – у парі з Порошенком (39% проти 19%), з Тимошенко (35% проти 22%) та з Гриценком (34% проти 26%)», - повідомили соціологи.

Зазначається, що Зеленський має найміцніші електоральні позиції у південно-східних областях та в центрі країни. Тимошенко та Порошенко – в центрі та на Заході, Гриценко – на Заході, а Бойко – на Сході країни. При цьому, Зеленський є лідером електоральних симпатій в містах, Тимошенко – в селах. Зеленський є лідером симпатій серед молоді і людей середнього віку, Тимошенко – серед старших виборців. Якщо Зеленського, Порошенка та Гриценка відносно більше підтримують чоловіки, то Тимошенко – жінки.

«20,8% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко. У перемогу Зеленського вірять 19,5%, Тимошенко – 18,6%. Таким чином, за цим показником лідери перегонів майже вирівнялися. У перемогу Бойка та Гриценка вірять по 3% виборців. Протягом останнього місяця додав у вірі Зеленський. З іншого боку дещо втратив у цьому показнику Порошенко», - повідомили у Соціологічній групі «Рейтинг».

Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%. Терміни проведення дослідження: 9-15 березня.