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    «Слава Україні» від президентки Грузії: Зеленський зустрівся із Зурабішвілі

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    Лідери України та Грузії зустрілися у Маріїнському палаці - «Слава Україні» від президентки Грузії: Зеленський зустрівся із Зурабішвілі
    Лідери України та Грузії зустрілися у Маріїнському палаці
    Скріншот з відео Офісу президента

    Президентка Грузії звернулася до почесної варти офіційним привітанням ЗСУ: «Слава Україні!»

    У Києві у середу, 23 червня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

    Саломе Зурабішвілі прибула в Україну напередодні, 22 червня. Сьогодні ж лідери України та Грузії зустрілися у Маріїнському палаці.

    На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Зурабішвілі оглянули стрій воїнів почесної варти України. Президентка Грузії звернулася до почесної варти офіційним привітанням ЗСУ: «Слава Україні!».

    Після перемовин сторони проведуть пресконференцію для представників ЗМІ.

    У рамках візиту Зурабішвілі також зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

    Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

    Минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.

    Теги: політика Грузія Володимир Зеленський Саломе Зурабішвілі Офіс президента
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    «Слава Україні» від президентки Грузії: Зеленський зустрівся із Зурабішвілі