«Слава Україні» від президентки Грузії: Зеленський зустрівся із Зурабішвілі

Лідери України та Грузії зустрілися у Маріїнському палаці

Президентка Грузії звернулася до почесної варти офіційним привітанням ЗСУ: «Слава Україні!»

У Києві у середу, 23 червня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі прибула в Україну напередодні, 22 червня. Сьогодні ж лідери України та Грузії зустрілися у Маріїнському палаці.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Зурабішвілі оглянули стрій воїнів почесної варти України. Президентка Грузії звернулася до почесної варти офіційним привітанням ЗСУ: «Слава Україні!».

Після перемовин сторони проведуть пресконференцію для представників ЗМІ.

У рамках візиту Зурабішвілі також зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

Минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.