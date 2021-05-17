  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО

    Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

    Президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, який перебуває в нашій державі з офіційним візитом, шляхи активізації політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що наша держава також завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

    «Дуже радий відновленню предметних, потужних відносин між нашими країнами. Дуже раді вас бачити», – наголосив президент.

    Співрозмовники обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня.

    Окрема увага під час розмови була приділена практичній взаємодії України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.

    Залкаліані подякував Україні за підтримку територіальної цілісності та європейських прагнень Грузії, а також відзначив, що дві країни відновили інтенсивну двосторонню співпрацю.

    Зеленський нагадав про особисте запрошення президенту Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України в серпні 2021 року.

    Теги: ЄС НАТО Володимир Зеленський президент Саломе Зурабішвілі Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО