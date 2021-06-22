Президентка Грузії прилетіла в Україну на зустріч із Зеленським

23 червня грузинська лідерка зустрінеться з президентом України

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сьогодні, 22 червня, прибула літаком в Україну. Завтра грузинська лідерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про прибуття Зурабішвілі у Київ повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар у Twitter.

«Президентка Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України», – написав у Twitter заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Він також опублікував фотографії, на яких зафіксована зустріч президентки Грузії в українському аеропорту.

За даними Офісу президента України, 23 червня Зурабішвілі зустрінеться із Зеленським у Маріїнському палаці. Після зустрічі лідери двох держав проведуть пресконференцію для представників ЗМІ.

Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.