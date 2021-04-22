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    Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі

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    Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва - Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі
    Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва
    Фото: МЗС

    У Грузії на Саакашвілі заведено кілька кримінальних справ і навіть є вирок

    Після тривалої перерви Грузія повернула свого посла до України. До Києва прибув Теймураз Шарашенідзе, якого близько року тому відкликав Тбілісі. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

    Повідомляється, що повернення посла стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

    На зустрічі Боднар і Шарашенідзе підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

    Грузинський посол на тлі стягування російських військ, ескалації на Донбасі і в Чорному морі висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

    Нагадаємо, у квітні президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті, заявила про підтримку України на тлі стягування російських військ. Вона також запропонувала уряду повернути посла до Києва.

    Грузія відкликала посла для консультацій у травні 2020 незабаром після того, як екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі призначили главою Виконавчого комітету реформ України.

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

    У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

    Нагадаємо, 7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

    У самій Грузії на Саакашвілі заведено кілька кримінальних справ і навіть є вирок.

    Теги: МЗС дипломатія Михайло Саакашвілі Грузія посол Саломе Зурабішвілі
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