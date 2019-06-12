Зеленський відповів на тролінг щодо скасування петиції про свою відставку



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Фото: пресслужба президента України

«Закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції», - зауважив президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не підтримав електронне звернення громадян за те, щоб скасувати петицію про свою відставку.

Відповідь Зеленського 12 червня була опублікована на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» я розглянув розміщену 23 травня на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України петицію №22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського», яка набрала понад 25 тисяч підписів громадян», - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що на сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, «навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про мою відставку», бо це «один з механізмів демократії».

«Однак закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. Президент може лише підтримати чи не підтримати електронну петицію. Отже, повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію №22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського», - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський надав відповідь на електронну петицію №22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського».