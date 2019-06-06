Зеленський з гумором відповів на петицію про свою відставку



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Зеленський зауважив, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду

Президент Зеленський розповів, що втомлюється «у старому офісі з привидами комунізму в шафах», але в цілому непогано почувається

Президент Володимир Зеленський надав відповідь на електронну петицію № 22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського».

Відповідь Зеленського 6 червня оприлюднена на сайті глави держави.

Він зауважив, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду.

«Їхній перелік зазначений у статті 108 Основного Закону нашої з вами держави.

Отже, «повноваження Президента України припиняються достроково у

разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті».

З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу», - заявив Зеленський.

«По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів Президента України та підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму», - повідомив президент.

«З іншого боку, хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня. Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне - реальний спосіб», - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що петиція про відставку президента Володимира Зеленського зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави - як звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».