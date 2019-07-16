Зеленський відвідав село на Київщині: перевіряв скарги на місцевого реєстратора



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Зеленський відвідав село Путрівка Київської області Фото: Пресслужба президента

Зеленський запропонував представниці Мін'юсту «вже сьогодні законним способом заблокувати для комунальних реєстраторів можливість здійснювати операції – до наведення ладу в цій сфері»

Глава держави Володимир Зеленський 16 липня разом з керівництвом Офісу Президента відвідав село Путрівка Київської області, щоб пересвідчитися у правдивості інформації щодо незаконної діяльності місцевого комунального реєстратора, яка надійшла напередодні.

Як з'ясувалося, у приміщенні, де за документами перебуває комунальний реєстратор, насправді – будинок культури, повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що під час спілкування з мешканцями села та представниками місцевої влади, а також першим заступником міністра юстиції Оленою Сукмановою Зеленський запропонував представниці Мін'юсту «вже сьогодні законним способом заблокувати для комунальних реєстраторів можливість здійснювати операції – до наведення ладу в цій сфері».

«В Україні у середньому 2-3 рази на день незаконно змінюють власника. Ми можемо оновити склад антирейдерської комісії Мін'юсту. Можемо до моменту наведення ладу відключити всіх реєстраторів, які створюють зараз ризики рейдерства. Відключіть», – сказав президент.

Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Богдан зазначив, що найближчим часом з’явиться указ глави держави щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.

«Ці реєстратори отримують електронні ключі доступу для рейдерства. Тут винна держава, яка дозволила існування такої реєстраційної форми. Оскільки держава не може гарантувати чесність доступу до цих реєстрів, цю схему треба припиняти», – заявив він.

Натомість представниця Мін'юсту підкреслила, що ця проблема не нова, й наразі в ручному режимі проводиться відключення недобросовісних реєстраторів.

«У нас сьогодні по країні було зареєстровано 277 комунальних підприємств. Для 169 з них Мін’юст уже скасував акредитації. Коли щось сталося – ми реагуємо на скарги, блокуємо реєстраторів. На сайті Міністерства юстиції є відкритий перелік усіх заблокованих реєстраторів. Майже 70% – це реєстратори комунальних підприємств», – повідомила Сукманова.

Під час зустрічі було обговорено можливий план дій, щоб мінімізувати ризики рейдерства. Зокрема, йшлося про впровадження необхідних технологічних інструментів.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він кардинально змінив свою позицію.