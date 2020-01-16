Зеленський відкликав з Ради законопроєкт про децентралізацію



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Володимир Зеленський дослухався до критики Канади і Німеччини

Рішення про відкликання законопроєкту №2598 президент прийняв після критики західних посольств

Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

«Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступниками голови фракції політичної партії «Слуга народу», яка становить парламентську більшість у Верховній Раді. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані із завершальним етапом реформи децентралізації... За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання», - сказано в ньому.

На зустрічі учасники сказали про консенсус щодо стратегічних завдань реформи, однак висловили спільну думку, що внесення змін до Конституції вимагає детального обговорення і консультацій із представниками всіх сторін.

Як повідомлялось, раніше Канада і Німеччина розкритикували проєкт змін до Конституції в частині децентралізації і закликали Раду узгодити законопроєкт з Європейською хартією місцевого самоврядування.

Канада вважає, що чинна редакція проєкту обмежує демократичні процеси, а Німеччина - що законопроєкт не відповідає вимозі зміцнення прав громад.

Нагадаємо, 13 грудня минулого року президент Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади - і 16 грудня з'явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття «район»; ввести «округ» і інститут префектів замість держадміністрацій; виокремити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.