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    Рада в середу розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації влади і легалізацію грального бізнесу

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    Рада в середу розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації влади і легалізацію грального бізнесу

    Парламент почне засідання з направлення до Конституційного суду на перевірку конституційності законопроєкту президента про зміни в основний закон в частині децентралізації влади

    Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроєкти №2598 про зміни до Конституції в частині децентралізації влади і №2285 про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.

    Рада почне засідання з направлення до Конституційного суду на перевірку конституційності законопроєкту президента Володимира Зеленського про зміни в основний закон в частині децентралізації влади.

    У разі позитивного висновку КС зміни приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.

    Далі парламент розгляне у першому читанні законопроєкт №2539 про закупівлю ліків за держкошти і №2285 про легалізацію грального бізнесу, у 2-му читанні - №2314 про заборону суддям припиняти оголошені держорганами тендери і конкурси, №0901 про повну загальну середню освіту з 3 моделями вивчення української мови для нацменшин, №2042 про інфраструктуру об'єктів будівництва, №0930 про забезпечення харчування дітей переселенців.

    Крім того, у порядку денному вказані у першому читанні законопроєкти №2255 про створення національного органу, відповідального за інтелектуальну власність, №2258 про посилення охорони торговельних марок і боротьби з патентним троллінгом, №2259 про патентне законодавство, №2466 про визнання недійсним закону про стройовий статут Збройних сил, №1220 про зміни до закону про нотаріат, №2015 про безоплатну правову допомогу для переселенців, №2126 про оподаткування ціни на газ для населення, №2256 про внесення змін до кримінального законодавства.

    Нагадаємо, 14 січня Рада попередньо підтримала внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії.

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