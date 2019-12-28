Зеленський направив в Раду новий вдосконалений законопроєкт про децентралізацію



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Президент Володимир Зеленський Скріншот відео

Попередній законопроєкт про децентралізацію Зеленський зареєстрував у парламенті 13 грудня

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради вдосконалений законопроєкт про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Про це сказав представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, передає «Інтерфакс-Україна».

«Кілька тижнів проходили змістовні та гарячі дискусії щодо законопроєкту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. У результаті, президент направив в парламент новий вдосконалений проєкт з урахуванням найважливіших пропозицій з боку місцевого самоврядування і громадськості», – зазначив Веніславський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт про децентралізацію 13 грудня. Документ визначено як невідкладний до розгляду в Раді.

Зокрема, Зеленський пропонує позбутися районів і запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. У чинній редакції Конституції закріплено перелік конкретних найменувань всіх областей України.

Як повідомлялося, на сайті Ради з’явився законопроєкт Зеленського про зміни до Конституції.

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