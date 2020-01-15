Західні посольства розкритикували проєкт Зеленського про децентралізацію



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Дипломати зазначили, що «якість і консенсус важливіші, ніж швидкість»

Західні посольства розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

«Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі», - йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Twitter.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

Дипломати зазначили, що «якість і консенсус важливіші, ніж швидкість».

У посольстві Канади також заявили, що стурбовані обмеженням демократичних процесів цим законопроєктом і закликали узгодити його з принципами Євросоюзу.

поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

«Канада поділяє стурбованість багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства й експертів щодо законопроєкту №2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій щодо змін і узгодження з принципами ЄС», - ідеться в повідомленні посольства в Twitter.

Нагадаємо, 13 грудня минулого року президент Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади - і 16 грудня з'явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття «район»; ввести «округ» і інститут префектів замість держадміністрацій; виокремити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував проведення 24 січня позачергового засідання Ради для розгляду питання про децентралізацію.

14 січня посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.

Зазначимо, що у команді п'ятого президента Петра Порошенка вважають, що бюджет-2020 руйнує децентралізацію та б’є по соціальних програмах.