Зеленський - за прийом іноземних лідерів з офіційними візитами в різних містах України



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Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Полтавській області Фото: president.gov.ua

Президент: Починаємо з Полтави, куди приїхали посли Великої сімки

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб іноземні лідери, які приїжджають до України з офіційними візитами, приймалися не тільки в Києві, а й в інших містах. Про це він повідомив під час зустрічі з бізнесом у Полтаві.

«Мені приємно бути з командою на Полтавщині. Сьогодні приїдуть сюди посли Великої сімки. Ми хочемо, починаючи з сьогоднішнього дня, приїжджати до різних міст України, і щоб з офіційними візитами президентів, прем'єр-міністрів інших країн, яких ми зустрічаємо в Києві, ми зустрічали в різних містах України. Мені здається, це було б дуже справедливо. Починаємо з Полтави, куди приїхали посли Великої сімки, - сказав він.

Зеленський також повідомив, що пробуде в Полтаві з робочим візитом два дні.

Як повідомило джерело «Главкома» в Офісі президента, глава держави буде ночувати в Полтаві, де зустрінеться з послами Великої сімки.

Зазначимо, Зеленський здійснив 30 робочих візитів до 16 областей в 2019 році.