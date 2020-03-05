Зеленський їде з дводенним візитом на Полтавщину



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Президент України перебуватиму у Полтавській області 5 та 6 березня

Очікується, що президент відвідає Нові Санжари, де на обсервації перебувають евакуйовані з Уханю українці та вже ексглава МОЗ Зоряна Скалецька

Президент України Володимир Зеленський з 5 по 6 березня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Полтавської облдержадміністрації.

«05-06 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив про намір президента відвідати санаторій «Нові Санжари» на Полтавщині, де на обсервації перебувають евакуйовані з Уханю українці та вже ексглава МОЗ Зоряна Скалецька.

5 березня завершується термін обсервації українців у Нових Санжарах.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.

Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації знаходиться 94 людини – включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.