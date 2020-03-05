Ви запам’ятаєте Нові Санжари на все життя, – Зеленський



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Володимир Зеленський 5 березня відвідав Нові Санжари

Зеленський закликав звільнених від карантину людей повертатися у Нові Санжари на відпочинок

Президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.

Про це глава держави заявив під час виступу в медцентрі Національної гвардії у Нових Санжарах.

«Я думаю, що ви запам’ятаєте Нові Санжари на все життя, і повертайтеся сюди відпочивати, тут дуже красиве місце», – звернувся президент до евакуйованих громадян.

Зеленський висловив вдячність журналістам, які також були в обсервації, всій групі швидкого реагування, які брали участь у евакуації, ДСНС, голові ОДА, лікарям, МОЗ, у тому числі ексміністру Зоряні Скалецькій, а також місцевій адміністрації й населенню.

«Було штучне блокування, ну, там вже розберуться правоохоронні органи з цим питанням. Але я впевнений, що тут більшість, майже всі місцеві люди, розуміють, що до них приїхали їхні українці, і думаю, багато людей зустрічає і сьогодні раді, що ви виписуєтеся здорові. Я в цілому дуже радий, що саме тут не було жодного випадку коронавірусу», – підкреслив глава держави.

Водночас президент пообіцяв доправити всіх громадян, які перебували в обсервації, додому.

Він також вручив подарунки дітям, які пройшли обсервацію: хлопчикам – м’ячі, дівчаткам – м’які іграшки, та годинник одному з евакуйованих громадян Євгену, який саме сьогодні відзначає день народження.

Зазначимо, станом на 4 березня, за результатами лабораторних досліджень, у жодного громадянина, який перебуває в обсервації в санаторії «Нові Санжари», не виявлено ані випадків захворювання на COVID-19, ані підозр на нього.

45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами були доставлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з міста Ухань провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Їх розмістили в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари Полтавської області на двотижневий карантин. Загалом на обсервації перебувало 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

20 лютого до громадян в обсервації на двотижневий карантин приєдналася тодішній міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Зазначимо, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.

В Україні 3 березня зафіксовано один випадок Covid-19, у Чернівцях.