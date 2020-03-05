Зеленський буде ночувати в Полтаві, де зустрінеться з послами Великої сімки



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Володимир Зеленський в Полтаві зустрінеться з послами Великої сімки

Президент з 5 по 6 березня відвідує з робочою поїздкою Полтавську область

Президент Володимир Зеленський буде ночувати в Полтаві, де зустрінеться з послами Великої сімки. Про це повідомило джерело «Главкома» в Офісі президента.

Зазначимо, Зеленський з 5 по 6 березня відвідує з робочою поїздкою Полтавську область.

Президент виступив у медцентрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.

«Я думаю, що ви запам’ятаєте Нові Санжари на все життя, і повертайтеся сюди відпочивати, тут дуже красиве місце», – звернувся президент до евакуйованих громадян.

Зеленський висловив вдячність журналістам, які також були в обсервації, всій групі швидкого реагування, які брали участь у евакуації, ДСНС, голові ОДА, лікарям, МОЗ, у тому числі ексміністру Зоряні Скалецькій, а також місцевій адміністрації й населенню.

5 березня завершується термін обсервації українців у Нових Санжарах.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак з 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони будуть знаходитися на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.

Нові Санжари в той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації знаходиться 94 людини – включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.