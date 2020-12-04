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    Зеленський закликав жителів Кривого Рогу вибрати мера, якого місто «давно заслуговує»

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    У неділю пройде другий тур виборів мера Кривого Рогу - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу вибрати мера, якого місто «давно заслуговує»
    У неділю пройде другий тур виборів мера Кривого Рогу
    Фото: cvk.gov.ua

    Президент записав відео, в якому кличе криворіжців зробити на виборах 6 грудня рекордну явку

    Президент Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу активно голосувати 6 грудня у другому турі виборів мера міста та обрати гідного міського голову.

    «Цієї неділі, 6 грудня, відбудеться другий тур виборів міського голови. 6 грудня ви вибиратимете людину, якій на наступні п'ять років довірите долю нашого міста. Я дуже прошу вас поставитися до цього вибору відповідально, не лінуватися, йти на дільниці і, нарешті, вибрати мера, якого давно заслуговує Кривий Ріг», - сказав він у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook у п'ятницю.

    Зеленський вважає, що Кривому Рогу необхідний мер, якій «любить місто від Інгульця до Даманського, який дбатиме про кожного з його 126 км, побудує місто, яке буде на повні груди дихати чистим повітрям».

    Глава держави закликав криворіжців зробити на виборах 6 грудня рекордну явку в Україні. «Нехай це буде символічна для нашого міста цифра – 95», - сказав він.

    Президент наголосив, що не може агітувати за когось із кандидатів, але це і не потрібно. «Ви - розумні люди, самі все знаєте», - зазначив він.

    Повторне голосування на виборах міського голови Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) відбудеться 6 грудня.

    Тервиборчком 17 листопада отримав заяву чинного мера Юрія Вілкула, який лідирував на виборах 25 жовтня, про відмову брати участь у повторному голосуванні. Вілкул пояснив таке рішення станом здоров'я.

    Отже, до другого туру вийшли кандидат від «Слуги народу», гендиректор ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи - За життя», радник міського голови Кривого Рогу Костянтин Павлов.

    12 листопада було оголошено результати першого туру. За Вілкула проголосували 80655 виборців, за Шевчика - 45213. Павлов - на третьому місці (15941 голос).

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    Теги: вибори Кривий Ріг мер Володимир Зеленський президент
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