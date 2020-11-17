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    Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

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    Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул має проблеми із здоров'ям - Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу
    Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул має проблеми із здоров'ям

    Вілкул лікується у міській лікарні №9

    Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул не буде брати участь у другому турі виборів. Він не буде брати участь у виборах за станом здоров'я.

    Про це Вілкул заявив у відеозверненні.

    Міський голова Кривого Рогу назвав своїм «наступником» кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який через знаття з виборів Юрія Вілкула вийшов до другого туру.

    Зазначимо, Юрій Вілкул був шпиталізований 13 листопада. За словами медиків, у нього проблеми з серцево-судинною системою і він потребує тривалого лікування та реабілітації. Відомо. що Вілкул лікується у міській лікарні №9.

    Рааніше стали відомі офіційні результати виборів мера у Кривому РозіОтже, у другий тур виборів міського голови вийшли Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», що очолює його син Олександр Вілкул.

     Читайте також: Вибори мера: другий тур. Найголовніші битви у малих містах


    Теги: Кривий Ріг мер Опозиційна платформа — За життя
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