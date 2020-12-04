Байден розповів про свою політику щодо Росії на посту президента

Новий президент США буде дотримуватися «багатостороннього підходу» щодо Росії, Китаю та Ірану

Новообраний президент США Джо Байден розповів про свою політику щодо Росії на посту глави держави. Про це повідомляє CNN.

За словами Байдена, він буде дотримуватися «багатостороннього підходу» щодо Росії, Китаю та Ірану. Політик зазначив, що США повинні бути частиною великої групи держав, щоб мати справу з даними країнами. Він підкреслив, що хоче відновити тісні союзницькі відносини США як в Європі, так і в регіоні Індійського і Тихого океану. При цьому демократ додав, що його чекають важкі переговори з Європейським союзом, і він знає про це.

До слова, 27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану. Зазначимо, президент Ірану Хасан Роухані звинуватив Сполучені Штати Америки та Ізраїль у причетності до скоєного вбивства іранського фізика Мошена Фарізаде.

Також Байден може призначити главою ЦРУ розробника санкцій проти Росії. Він поки не прийняв остаточного рішення, воно буде залежати від розподілу інших посад, зокрема, глави мін'юсту та глави Пентагону. Однак, за даними видання, ключові радники заявили про симпатії Байдена до Девіда Коена. Крім того, кандидат на пост глави нацрозвідки Евріл Хейнс схвалила його кандидатуру.

Крім того, Байден пообіцяв публічно вакцинуватися від коронавірусу. Майбутній глава Білого дому вважає, що це допоможе продемонструвати безпечність препарату. Крім того, Байден пообіцяв зберегти головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.