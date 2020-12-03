У Кривому Розі стався обвал ґрунту на шахті
Двоє постраждалих доставлені до медичного закладу, третій від госпіталізації відмовився
Під завалом опинилися три людини, їх врятували
На шахті «Тернівська» (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат») стався обвал гірської породи. З-під завалу вдалося дістати трьох шахтарів.
Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Рятувальники уточнюють, що під завалом опинилися три людини. Бійці гірничорятувальної служби спрацювали оперативно – розібрали завал та витягли людей. Двоє постраждалих доставлені до медичного закладу. Третій від госпіталізації відмовився», – написав Волинець.
Крім того, він висловив сподівання, що розслідування причин аварії проводитиметься об'єктивно.
Волинець переконаний, що надзвичайна подія сталася через безвідповідальність з боку керівників КЗРК та служби Держпраці.
«В процесі протесту гірників на КЗРК, який проходив з 2 вересня до 15 жовтня, прем’єр-міністром було дано доручення Держслужбі праці провести якісну перевірку, чого належним чином не було виконано. Тому що перевірка здійснювалась в умовах простою підприємства, а не в умовах видобутку», – додав Волинець.
До слова, минулого місяця на шахті в окупованому Донецьку знайшли загиблого гірника.