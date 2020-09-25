Зеленський внесе в Раду закон про податкову амністію



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Влада розраховує вивести заощадження громадян із тіні

У Раді очікують законопроєкт у найближчі дні

У Верховній Раді очікують внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроекту про податкову амністію. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.

«Цілі зрозумілі. Завдання визначено. Текст узгоджено», - написав він.

У коментарях під дописом Гетманцев пояснив завдання даної амністії:

дати можливість людям вийти з тіні перед упровадженням автоматичного обміну податковою інформацією,

залучити гроші в економіку і в бюджет.

«Якщо говорити про обсяг грошей у тіні в заощадженнях громадян, звісно, ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд. Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою, моя думка», - додав Гетманцев.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій». Нею врегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.