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    Зеленський внесе в Раду закон про податкову амністію

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    Влада розраховує вивести заощадження громадян із тіні - Зеленський внесе в Раду закон про податкову амністію
    Влада розраховує вивести заощадження громадян із тіні

    У Раді очікують законопроєкт у найближчі дні

    У Верховній Раді очікують внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроекту про податкову амністію. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.

    «Цілі зрозумілі. Завдання визначено. Текст узгоджено», - написав він.

    У коментарях під дописом Гетманцев пояснив завдання даної амністії:

    • дати можливість людям вийти з тіні перед упровадженням автоматичного обміну податковою інформацією,
    • залучити гроші в економіку і в бюджет.

    «Якщо говорити про обсяг грошей у тіні в заощадженнях громадян, звісно, ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд. Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою, моя думка», - додав Гетманцев.

    До слова, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій». Нею врегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.

    Верховна Рада податки закон Володимир Зеленський Данило Гетманцев
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