Зеленський заявив про приниження Путіним усього світу

Хазяїн Кремля може зупинити вбивство дітей, але не робить цього

У день, коли в Україні згадували загиблих від російської агресії дітей президент України Володимир Зеленський розповів, скільки лиха українським сім'ям приніс президент Росії Володимир Путін, який своїми діями принижує весь світ. Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні.

«За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії. Але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен у цьому списку. Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу», – сказав лідер України.

Зеленський зазначив, що найжахливіше те, що війна все ще продовжується.

«На жаль, цього не виправити. Але найжахливіше, що війна все ще продовжується. Але будь-якої миті можна зупинити жахливі наслідки цієї війни. Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для всього світу», – сказав президент.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє про чотири потужних вибухи в Одеській області, про два прильоти в Миколаївській області, одну ракету збили наші сили ППО.

У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів.