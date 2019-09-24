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    Зеленський заявив про свої очікування від розмови із Трампом

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    Зеленський заявив про свої очікування від розмови із Трампом

    Перед зустріччю з Трампом у Зеленського в Нью-Йорку ще 10 зустрічей з лідерами інших країн

    Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

    Про це він сказав в коментарі hromadske у Нью-Йорку.

    «В нас незалежна країна. Ми до всього готові. Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава. Хочеться, щоб просто США завжди підтримували Україну і курс України в боротьбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є, і все до того йде. Я думаю, що в нас зустріч буде дуже тепла»,  - заявив Зеленський.

    Глава української держави додав, що перед зустріччю з Трампом у нього ще 10 зустрічей з лідерами інших країн.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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