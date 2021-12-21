Зеленський збирає українських послів на конференцію в Карпатах

Упродовж дводенної конференції обговорюватимуться питання реалізації напрямів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Президент Володимир Зеленський сьогодні у селі Гута на Івано-Франківщині візьме участь у конференції послів України в іноземних державах. Про це повідомляє Офіс глави держави.

«21 грудня президент Зеленський візьме участь у конференції керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», – йдеться у повідомленні.

Конференція розпочнеться о 11.00 у карпатській резиденції «Синьогора», село Гута, Івано-Франківська область.

На Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.

Упродовж дводенної конференції обговорюватимуться питання реалізації напрямів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, зокрема, європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення присутності на Близькому Сході, в Африці та в Латинській Америці.

«Рух до ЄС та НАТО, посилення нашої присутності та національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці. Реалізацію цих та інших важливих напрямків ми проаналізуємо у наступні два дні. І щороку, зміцнюючи нашу дипломатичну команду, ми разом обговорюватимемо результати та нові цілі зовнішньої стратегії нашої незалежної України. Нам потрібен сенс, потрібен результат, тому тепер я збиратиму українських послів тут, у Гуті, щороку», – заявив Зеленський напередодні.

Він також зазначив, що раніше зустрічі за участю всіх чинних послів України проходили раз на два-три роки, що у світі надшвидких змін робило їх неефективними та формальними.

До слова, 20 грудня президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото). Глави держав обговорили низку питань у сфері безпеки у рамках Люблінського трикутника.

Раніше президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.