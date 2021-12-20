Богдан назвав ідеального прем'єра для Зеленського

Богдан: «Думаю, що Колю Тищенка ми можемо поміняти і закрити наш суверенний борг»

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президент Володимир Зеленський зробить «достойний вибір», якщо призначить народного депутата Миколу Тищенка наступним прем’єр-міністром, адже «слуга» дуже йому вірний. Про це Богдан заявив інтерв’ю в Наталії Влащенко.

«Я вважаю, що це буде прекрасний прем’єр-міністр, Володимир Олександрович зробить достойний вибір. Він дуже сильно любить Володимира Олександровича, настільки, що готовий язиком брови поправити. Коли виступав президент, Коля плескав гучніше за всіх… у нас ідіотів люблять», – констатував Богдан.

Також екскерівник Офісу президента іронічно прокоментував думки, які висловлює Тищенко. «У нього хімія мозку уже настільки змінилася під впливом різних речовин. У принципі, його мізки становлять велику цінність. Я думаю, що Колю Тищенка ми можемо поміняти і закрити наш суверенний борг. Тому що ця людина, це просто спадок всієї науки, усього світового суспільства. Як людина може жити з тим, що у нього всередині», – зазначив Богдан.

Зазначимо, Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитрові Гордону вже розповідав про своє ставлення до Тищенка.

Раніше Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку. Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти.

Тищенко похвалився, чий він кум та хрещений батько. Також нардеп забув, якою вакциною зробив щеплення від Covid-19.