Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)

Після зустрічі буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви

У президентській резиденції Синьогора у селі Гута Івано-Франківської області у понеділок, 20 грудня, відбуваються переговори Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Глави держав планують обговорити низку питань у сфері безпеки у рамках Люблінського трикутника.

«Радий бачити в засніжених Карпатах Анджея Дуду та Гітанаса Науседу. У рамках Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки щодо протидії спільним викликам», – написав Зеленський у Twitter.

Офіс президента України інформує, що після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви.

Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда також вийшли на зустріч з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, раніше президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.