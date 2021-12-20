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    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)

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    Зустріч проходить&nbsp;у президентській резиденції Синьогора - Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Зустріч проходить у президентській резиденції Синьогора
    фото: president.gov.ua

    Після зустрічі буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви

    У президентській резиденції Синьогора у селі Гута Івано-Франківської області у понеділок, 20 грудня, відбуваються переговори Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

    Глави держав планують обговорити низку питань у сфері безпеки у рамках Люблінського трикутника.

    «Радий бачити в засніжених Карпатах Анджея Дуду та Гітанаса Науседу. У рамках Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки щодо протидії спільним викликам», – написав Зеленський у Twitter.

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    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)
    фото: president.gov.ua

    Офіс президента України інформує, що після неформального спілкування розпочалася тристороння зустріч. Після її завершення буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі й Литви.

    Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда також вийшли на зустріч з представниками ЗМІ.

    Нагадаємо, раніше президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.

    Теги: Івано-Франківщина Анджей Дуда Володимир Зеленський Карпати (гори) Офіс президента
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    Президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото)