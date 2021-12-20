Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора

На Банковій прокоментували рішення Окружного адмінсуду і чекають на завершення конкурсу

Рішення ОАСК не є остаточним

Офіс президента України відреагував на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично блокує процедуру призначення кервіника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президентський офіс запевняє, що Володимир Зеленський «максимально зацікавлений у тому, щоб «конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП».

«Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства. І президент, і Офіс президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу», – стверджують в Офісі президента.

В Офісі президента вказують, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва «не є остаточним, і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія».

Сьогодні стало відомо, що скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував 25 січня. Після тестування на знання законодавства, загальні здібності, проходження поліграфа і співбесід на доброчесність на посаду керівника відомства і його заступника залишилося двоє претендентів – старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Кандидати пройшли практичне завдання і мали пройти фінальну співбесіду стосовно професійної компетентності.

До слова, у жовтні президент Зеленський розповідав, коли оберуть керівника Антикорупційної прокуратури.

«Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – Ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП», – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це ідеться в заяві посольства США в Україні. Зазначається також, що цей орган є вирішальним у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Тим часом колишній генпрокурор Рябошапка заявлв, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

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