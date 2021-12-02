Президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з очільниками Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з очільниками Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою

Глави трьох держав висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації

Президенти України, Литви та Польщі закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії через її триваючу агресію і закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій. Про це йдеться у спільній заяві трьох президентів з нагоди 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Польщею і Литвою.

«Президенти висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб», – йдеться у документі.

Сторони підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

Три країни також підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проєктом «Північний потік-2», який є викликом для безпеки європейського регіону.

«Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент», – йдеться у заяві.

Офіс президента України також зазначає, що Володимир Зеленський сьогодні провів розмову у форматі відеоконференції з очільниками Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою після якої і було схвалено вищевказану заяву.

До слова, глава Пентагону назвав Росію Радянським Союзом. Також Американські конгресмени вирішили розглянути нові санкції проти «Північного потоку-2».

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.