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    У світі

    Лукашенко заявив, що нема такої сили, яка б могла забрати Крим у Росії

    • Розсилка
    <p>Лукашенко впевнений, що&nbsp;Росія у найближчому майбутньому не віддасть Крим Україні</p> <p></p> - Лукашенко заявив, що нема такої сили, яка б могла забрати Крим у Росії

    Лукашенко впевнений, що Росія у найближчому майбутньому не віддасть Крим Україні

    Президент Білорусі вірить, що «це питання закрите сьогодні і назавжди»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 вересня заявив, що Росія не віддасть Крим Україні у найближчому майбутньому.

    Про це Лукашенко сказав на своєму брифінгу, відповідаючи на питання представників українських ЗМІ, повідомляє БЕЛТА.

    «Мені, здається, ні. Я вірю, що, як говорить президент (Росії – ред.) це питання закрите сьогодні і назавжди. Це говорить і Лавров, і все керівництво. Консенсус в російському суспільстві. Нема такого питання, де б росіяни так підтримували владу, як у питанні Криму», - наголосив Лукашенко.

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    Лукашенко впевнений, що нема такої сили, яка б могла забрати Крим у Росії

    «Це територія вже Росії, як вони вважають або думають про неї. І я не бачу у цьому напрямку будь-яких дій. Може бути, коли-небуть, коли зміниться політика, може, нове покоління росіян прийде до влади», - сказав президент Білорусі.

    На його думку, навіть якщо в Росії прийдуть до влади люди, що засуджують приєднання Криму до Росії, вони не повернуть його Україні.

    «Повірте, я знаю, про що кажу. Не уявляю, які потрібні обставини, щоб Росія відмовилася від Криму сама», - додав Лукашенко.

    Президент Білорусі звернув увагу на те, що ситуація з приєднанням Криму до Росії була б неможливою, якби після розпаду СРСР Білорусь і Україна не відмовилися від ядерної зброї.

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