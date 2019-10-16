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    Зеленський сьогодні відвідає Латвію

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    <p>Заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем&rsquo;єр-міністром Латвії Кріш&rsquo;янісом Каріньшем</p> - Зеленський сьогодні відвідає Латвію

    Заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем

    Зеленського з дружиною зустріне в Ризькому замку президент Латвії Егілс Левітс

    Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідає з одноденним офіційним візитом Латвію.

    Про це повідомляє Канцелярія президента Латвії.

    Візит розпочнеться о 10:30 з офіційної зустрічі в президентському палаці (Ризькому замку). Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

    Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Латвії та України.

    Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

    Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації. Крім того, він завітає до Ризької середньої української школи, покладе квіти до пам’ятника Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

    Останнім пунктом програми стане урочисте відкриття меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі на будинку, де, за свідченнями істориків, вона працювала.

    До слова, суд у Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.  

    Джерело: Укрінформ

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