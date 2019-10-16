Зеленський сьогодні відвідає Латвію



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Заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем

Зеленського з дружиною зустріне в Ризькому замку президент Латвії Егілс Левітс

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, відвідає з одноденним офіційним візитом Латвію.

Про це повідомляє Канцелярія президента Латвії.

Візит розпочнеться о 10:30 з офіційної зустрічі в президентському палаці (Ризькому замку). Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Латвії та України.

Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації. Крім того, він завітає до Ризької середньої української школи, покладе квіти до пам’ятника Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

Останнім пунктом програми стане урочисте відкриття меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі на будинку, де, за свідченнями істориків, вона працювала.

До слова, суд у Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.

Джерело: Укрінформ