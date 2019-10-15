Зеленський ініціює запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів



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Електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена

Президент України Володимир Зеленський пропонує запровадити мораторій на перевірку фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.

Про це повідомили в Офісі президента після консультацій з представниками підприємців, депутатами об’єднання «За ФОПів» та представниками Кабінету міністрів щодо нових законів відносно ФОП.

Як зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням.

Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

За словами Юлії Ковалів, підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба.

Заступник керівника Офісу Президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

«Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють», – наголосила Ковалів.

Зі свого боку президент України зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому Глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу.

Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» боротиметься з масовим ухиленням від оподаткування через ФОПів і протягом місяця буде представлено рішення щодо припинення зловживань.