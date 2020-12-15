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    Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік

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    <span id="docs-internal-guid-6e88b3d8-7fff-71f4-2ab4-2f16bf6e891f"><span>Закон про особливий&nbsp;</span><span>порядок </span><span>місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжують із 2014 року</span></span> - Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік
    Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжують із 2014 року
    Фото: відкриті джерела

    За документ проголосували 304 нардепи

    Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.

    За документ проголосували 304 нардепи. Отже, дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжили до 31 грудня 2021 року.

    У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоби представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.

    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

    Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна «ні в якому разі» не відмовиться від Мінських угод і запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Теги: Росія закон ОРДЛО Україна самоврядування
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