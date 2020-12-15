Особливий статус ОРДЛО продовжили ще на рік

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжують із 2014 року

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжують із 2014 року

За документ проголосували 304 нардепи

Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.

За документ проголосували 304 нардепи. Отже, дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжили до 31 грудня 2021 року.

Народні депутати #Рада9 прийняли Закон «Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" https://t.co/hPykeWBZkk pic.twitter.com/swNQop5LH2 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 15, 2020

У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоби представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.

Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна «ні в якому разі» не відмовиться від Мінських угод і запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.