Україна запропонує нові кроки з врегулювання ситуації на Донбасі – Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук

Київ зробить нові кроки, якщо вирішить, що на засіданні 16 грудня «все стоїть на місці»

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна «ні в якому разі» не відмовиться від Мінських угод і запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«У новому році будуть більш рішучі і більш конкретні дії для досягнення головного питання – встановлення миру на Донбасі», – зазначив Кравчук у коментарі «Тасс».

Він підкреслив, що це буде стосуватися законів про вибори, амністію і місцевого самоврядування. Голова ТКГ додав, що рішення будуть базуватися на домовленостях «нормандського» формату.

За словами Кравчука, Київ зробить нові кроки, якщо вирішить, що на засіданні 16 грудня «все стоїть на місці».

Кравчук також заявив, що дії України будуть «комплексною програмою, яка включає в себе безліч складових». Київ при цьому буде дотримуватися міжнародних норм, додав він.

Зазначимо, 8 грудня у Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Раніше Кравчук заявляв, що у випадку, якщо до кінця року не буде зрушення в переговорах стосовно Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.

«Це можуть бути санкції, які мають назву «міжнародна платіжна система». Ми будемо цього просити і вимагати», — пояснив глава української делегації у ТКГ.

Також Леонід Кравчук заявляв, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

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