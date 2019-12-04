Зеркаль назвала маніпуляцією статтю в The New York Times про затримку військової допомоги США



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Олена Зеркаль подала у відставку 28 листопада з посади заступниці глави МЗС

Те, що було в тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеко від дійсності, - заявила дипломатка

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що заснована на її інтерв'ю стаття американської газети The New York Times про те, коли Офіс президента України дізнався про блокування військової допомоги, є маніпуляцією.

«Те, що було в тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеко від дійсності. І це такий приклад маніпуляції, яку я вважала властивою тільки російській пропаганді», - сказала вона в інтерв'ю «Радіо НВ».

В отриманому від посольства США листі, про який йде мова в матеріалі The New York Times, між іншим йшлося про невирішеність питання з військовою допомогою для України, зазначила Зеркаль.

«Ніяких додаткових акцентів на тому, що це проблема, вони дуже нервують або бачать в цьому якийсь умисел, не було. Воно привернуло мою увагу, тому що для мене було дійсно незрозуміло, чому воно (питання про надання військової допомоги) ще не вирішене. Але такого відчуття, що це криза, це може привести до якихось наслідків, у мене не було», - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що хотіла поговорити про це з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком в серпні, але тоді зустріч не відбулася.

«А коли вже у нас відбулася зустріч у вересні, це питання вже обговорювали всі, і зайвий раз обговорювати це з Андрієм у мене не було ні можливості, ні бажання», - підкреслила дипломат.

У той же час Зеркаль підтвердила, що обговорювала з Єрмаком те, про що говорить з журналістами.

«Він наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загального підходу. І я потім більше двох місяців не коментувала, адже ми ще обговорювали необхідність коментувати в дусі і руслі того, як вони бачать розвиток подій. Я не отримувала ніяких побажань з приводу того, як коментувати, тому уникала будь-яких коментарів», - додала вона.

Дипломат зазначила, що в статті The New York Times «можна коментувати кожну строчку», але назвала дві «кричущих невідповідності».

Перше стосується того, що Зеркаль звільнилася, тому що нібито не могла витримати «підкилимної дипломатії» - за словами заступниці міністра, її запитали про ставлення до такого явища, і воно не пов'язане зі звільненням.

Друга невідповідність - інтерпретація виданням раптово скасованого МЗС України візиту Зеркаль до Вашингтона. За словами дипломата, метою її поїздки було обговорення санкцій США проти компаній, які будують «Північний потік – 2», але в останній момент замість Зеркаль поїхав нинішній заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Зеркаль написала заяву про звільнення з посади 28 листопада. 3 грудня вийшла стаття The New York Times, в якій йшлося про те, що Офіс президента знав про затримку військової допомоги Україні, але намагався приховати цю інформацію.

Раніше Зеркаль пояснила, у чому сенс зовнішньої політики Зеленського.

Нагадаємо, Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році.

Зеркаль зазначила, що її останньою справою буде процесуальне слухання в Гаазі у новому арбітражі, який стосується українських військових кораблів, захоплених Росією.